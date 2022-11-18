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ألمانيا: إغلاق مبنى المطار السوفيتي السابق في برلين

برلين (د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 7:52 م | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 7:52 م

اعلن مجلس الإشراف على مطار شونفيلد القديم في بيان له في برلين، اليوم الجمعة، أنه سيتم إغلاق المطار بشكل رسمي ولن يتم استخدامه بوصفه المبنى رقم 5 للمطار في العاصمة بعد الآن.

وفي الأصل، كان الغرض من المبنى رقم 5 تخفيف الازدحام والتأخير في المطار الرئيسي في العاصمة.

ومع ذلك، لم يعد هذا الأمر ضروريا ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أعداد الركاب بعد جائحة فيروس كورونا.

يشار إلى أن المبنى رقم 5 هو مبنى مطار شونيفيلد السوفيتي السابق في ألمانيا الشرقية.

ويقع المبنى بعيدا عن بقية مطار العاصمة، ومن ثم فهو موقع غير جذاب لكل من شركات الطيران والركاب.

وكان لا بد أيضا من تجديد المبنى على نطاق واسع إذا ظل مفتوحا.

ولم يتقرر بعد طبيعة استخدام المبنى في المستقبل.

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