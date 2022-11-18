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العراق.. مقتل مسؤول التفخيخ في داعش الملقب بأبو عيسى

القوات العراقية
القوات العراقية
رويترز
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 3:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 3:37 ص

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يوم الخميس القضاء على "أبو عيسى" القيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي، ومسؤول التفخيخ لقاطع الرمادي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله في بيان: بكمين ناجح وفق معلومات استخبارية، تمكنت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهـاب من قتل القيادي بعصابات "داعش" الإرهابية المدعو حسين محمد جاسم العيساوي المكنى "أبو عيسى".

وأضاف أن "أبو عيسى" يشغل منصب مسؤول التفخيخ لقاطع الرمادي لما تُسمى "ولاية الأنبار".

وأفاد بأن الإرهابي حاول تفجير نفسه على مفارز الجهاز لكن سرعة ومهارة رجال العمليات الخاصة حالت دون ذلك.

وأشار إلى أن العملية نُفذت فجر الخميس داخل صحراء الحميرة في قضاء الرمادي غرب العراق

 

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