قصة الداعية التركي عدنان أوكتار الذي يواجه حكما بالسجن لأكثر من 8 آلاف عام

بعد اشتهاره بتقديم برنامج عبر الإنترنت يظهر خلاله محاطا بنساء يرتدين ملابس مثيرة كان يسميهنّ "القطط"، أضحى الداعية التركي عدنان أوكتار يواجه أكثر من 8 آلاف عام بالسجن.

وقضت محكمة في العاصمة التركية إسطنبول بسجن الداعية عدنان أوكتار أكثر من 8600 سنة، بسبب إدانته بسلسلة من الجرائم، بينها اعتداءات جنسية، وسرقة بيانات شخصية واحتجاز حرية، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

ووصل عدد سنوات الحبس للداعية الستيني إلى 8658 عاما، بعدما تم اعتقاله في يوليو من العام 2018، فيما صدرت العقوبة نفسها في حق عشرة متهمين أعضاء في منظمته.

شكل مظهر الفتيات اللائي ظهرن مع عدنان أوكتار محور جدل كبير، إذ تتشابه أشكالهن؛ لخضوعهن لعمليات تجميل متطابقة على يد أطباء محددين يعملون لدى أوكتار.

• أعوام من الاتهامات

في يوليو عام 2018، كشفت سيلان أوزغول العضو السابق في شبكة أوكتار أسرارا خطيرة، حيث قالت إن أطفالا تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عاما، تعرضوا للاعتداء الجنسي في شبكة أوكتار، كما أن عددا من الفتيات تعرضن لانتهاكات مماثلة، وأخريات كن يحملن مسدسات غير مرخصة قانونيا في أثناء خروجهن إلى الشارع.

في يناير 2021، أدين عدنان أوكتار بالسجن 1075 عاماً، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم الصادر في حقه، بحسب سكاي نيوز.

• من هو أوكتار؟

. يعرف باسم هارون يحيى

. ولد سنة 1956 ويبلغ من العمر 66 عاما.

. أنهى تعليمه في أنقرة ثم التحق بجامعة معمار سنان في إسطنبول.

. نشر كتاب "أطلس الخلق"، الذي رفض فيه النظريات التطورية والرؤى العلمية حول نشأة الكون والإنسان.

. أطلق قناته التلفزيونية على الإنترنت "إيه 9" في عام 2011، لتثير تنديدات من القادة الدينيين في تركيا.

. كان يظهر في البرنامج متحدثا عن أمور العقيدة وقيم التسامح مع راقصات اعتاد أن يطلق عليهن اسم "القطط".

. أوقفت الهيئة العليا للإعلام في تركيا بث برامجه.

. في سبتمبر 2019 بدأت السطات القضائية محاكمة أوكتار الذي يصفه كثيرون بـ"الداعية الراقص"، فيما يزيد على 10 اتهامات.