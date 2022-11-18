إيطاليا: يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم 100 مليار يورو لإفريقيا للتصدي للهجرة

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الجمعة، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم 100 مليار يورو إلى قارة أفريقيا لتنفقها بإستراتيجية لمساعدتها على التصدي للهجرة.



وأضاف تاجاني - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم - أن روما لم تخلق أية حوادث دبلوماسية لا مع ألمانيا ولا مع فرنسا، لافتا إلى أنه لا يمكن حل قضية الهجرة إلا على المستوى الأوروبي، منوها بأن هناك جبهتين هما البلقان وشمال أفريقيا.



وأكد تاجاني أن إيطاليا تلعب دورًا حاسمًا في هذا الأمر وتعزز مكانتها في شمال أفريقيا والبلقان وأمريكا الجنوبية، مشيرا إلى أنه بينما نحاول حل مشكلة 90 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا يجب عدم إغفال استقرار البلقان وأفريقيا.



وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أن التوقعات تشير إلى أن عدد الأفارقة سيصل إلى 3 مليارات نسمة بحلول عام 2050، مؤكدا ضرورة التأكد من تحسن الظروف المادية لقارة أفريقيا لأن كل من يفتقر إلى الطعام يهرب إلى مكان آخر.