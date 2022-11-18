 النمسا تسجل 4511 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 4511 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

د ب أ
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 10:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 10:15 ص
سجلت النمسا 4511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و506 آلاف و697، والوفيات إلى 21 ألفا و124.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، اليوم، أيضا أنه تم إعطاء 19 مليونا و985 ألفا و762 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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