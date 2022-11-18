ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الجمعة، تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، صباح اليوم، أن المعدل - وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام- بلغ حاليا 194.3، مقابل 199.2 أمس الخميس، وكان المعدل قبل أسبوع 243.5، وقبل شهر 787.5.



وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 27 ألفا و587 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 33 ألفا و703 إصابات يوم الجمعة الماضي.



وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الـ24 الماضية 218 حالة، مقابل 216 حالة قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 36 مليونا و180 و77 حالة.



ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.