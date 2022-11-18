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عقب ما صدر عن وزير الخارجية.. ليبيا تستدعي القائم بالأعمال اليوناني في طرابلس

علم ليبيا
علم ليبيا
رويترز
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 3:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 3:12 ص

استدعت حكومة الوحدة الليبية القائم بالأعمال اليوناني يوانيس ستاماتيكوس، على خلفية إلغاء وزير خارجية بلاده زيارته لطرابلس التي وصل إليها بطائرة وعاد أدراجه دون أن ينزل من الطائرة.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة لوكالة "الأناضول".

وقال حمودة: "وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال اليوناني في طرابلس ردا على رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس النزول من الطائرة في طرابلس يوم الخميس".

ووصف المسؤول الليبي تصرف ديندياس بأنه "إهانة للشعب الليبي".

وفي وقت سابق استهجنت حكومة الوحدة الليبية "رفض" ديندياس النزول من طائرته فور وصوله إلى طرابلس، وعودته "دون تقديم إيضاحات".

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