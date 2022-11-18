 روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في البلاد حتى 27 نوفمبر - بوابة الشروق
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روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في البلاد حتى 27 نوفمبر

موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 10:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 10:04 ص

أعلنت وكالة الطيران المدني الروسية "روستافيستا"، اليوم الجمعة، تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 27 نوفمبر الجاري.

وذكرت هيئة مراقبة الطيران -في بيان لها نقلته وكالة "تاس" الروسية- أنه "تم تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 27 نوفمبر 2022"، وحددت الهيئة قائمة المطارات التي يغطيها التعليق والتي تشمل أنابا، بيلجورود، بريانسك، فورونيج، جيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف أون دون، سيمفيروبول وإليستا.

وأغلقت روسيا المجال الجوي في بعض مناطقها الجنوبية والوسطى اعتبارا من 24 فبراير 2022 في أعقاب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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