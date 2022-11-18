سول: بيونج يانج أطلقت ما يشتبه أنه صاروخ باليستي عابر للقارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت بيونج يانج ما يشتبه أنه صاروخ باليستي عابر للقارات باتجاه الشرق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد، ومع ذلك فإن التحليل الأولي يشير إلى أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، وفقا ما نقلته يونهاب عن مصدر رفض الكشف عن هويته.

يشار إلى أن الصواريخ القادرة على التحليق لمسافة أكثر من 5500 كيلومتر تعد صواريخ باليستية عابرة للقارات. وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار صواريخ باليستية من أي مدى، والتي بعضها قادر على حمل رؤوس نووية.

وحذر وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي يوم الخميس من أن بيونج يانج ستتخذ إجراءات عسكرية "أكثر شراسة" إذا عززت الولايات المتحدة إلتزاماتها الأمنية تجاه كوريا الجنوبية واليابان.

وبعد ذلك أطلقت بيونج يانج صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر اليابان، المعروف أيضا باسم البحر الشرقي.

وذكرت وكالة يونهاب أنه قبل ذلك بوقت قصير، أجرت كوريا الجنوبية تدريبات دفاع صاروخي بحري "مقررة مسبقا" مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الوضع حاليا في شبه الجزيرة الكورية شديد التوتر. وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا سلسلة من التجارب الصاروخية في الأسابيع القليلة الماضية.

ويخشى المراقبون من اقتراب تنفيذ بيونج يانج أول تجربة نووية لها منذ سنوات.