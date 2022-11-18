80 دولة توقع إعلانا للحد من قصف المناطق المدنية

وقعت 80 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إعلانا في دبلن، اليوم الجمعة، تتعهد فيه بالامتناع عن قصف المناطق المدنية، في أول مرة تتفق فيها الدول على الحد من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.



ويمثل هذا الاتفاق الدولي ثمرة مفاوضات استمرت أكثر من ثلاث سنوات ويهدف إلى مجابهة التأثير المدمر للهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية المهمة، وفقا لوكالة رويترز.



وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني في بيان "الإعلان السياسي الصادر اليوم يحدد إجراءات سيتم اتخاذها في العمليات العسكرية لتوفير مزيد من الحماية للمدنيين".



وأضاف أن "تنفيذه سيغير طرق عمل الجيوش في المناطق المأهولة ويشمل ذلك تعهدا بالحد من استخدام الأسلحة المتفجرة أو الامتناع عن ذلك بالكلية عندما يكون من المتوقع أن يُلحق استخدامها ضررا بمدنيين أو بأهداف مدنية".



وتقصف روسيا البنية التحتية الأوكرانية في إطار غزوها لجارتها المستمر منذ تسعة أشهر مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في شتى أنحاء أوكرانيا واضطرارها لترشيد استهلاك الطاقة مع اقتراب الشتاء.