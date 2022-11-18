الأكثر قراءة
باحث إسلامي يكشف سبب تجنيد الإخوان لطلاب الطب والهندسة
من هي الملكة العذراء إليزابيث الأولى ولماذا كان عهدها عصرا ذهبيا لإنجلترا؟
أسرى أوكرانيون يكشفون مصير كل من يرفض الخدمة في الجيش
مرتضى لجماهير الزمالك: لا حديث عن البطولات إلا بعد رفع الحجز على الأرصدة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
أؤيد
أعارض
محايد
النتـائـج
تصويت
سجل المركز الوطني الإماراتي للأرصاد هزة أرضية محسوسة بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت جنوب إيران.
وذكر المركز الإماراتي أن الهزة وقعت مساء الخميس عند الساعة 17:59 بالتوقيت المحلي للإمارات