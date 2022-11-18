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هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب جنوب إيران

رويترز
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 5:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 5:42 ص

سجل المركز الوطني الإماراتي للأرصاد هزة أرضية محسوسة بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت جنوب إيران.

وذكر المركز الإماراتي أن الهزة وقعت مساء الخميس عند الساعة 17:59 بالتوقيت المحلي للإمارات

 

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