وزير الزراعة التونسي: نعمل على تطوير استراتيجية مائية حتى عام 2050

أكد وزير الزراعة التونسي محمود إلياس حمزة، أن الوزارة تعمل على تطوير استراتيجية مائية في البلاد حتى عام 2050.



جاء ذلك في كلمة لوزير الزراعة التونسي اليوم الجمعة خلال مشاركته في ندوة حول "دعم التحول المؤسساتي لوكالة التنقيب عن المياه".



وقال الوزير إن من بين الخيارات الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة توفير المياه من أجل زراعة أكثر إنتاجية وقدرة على الصمود، والإدارة المتكاملة لموارد المياه السطحية والجوفية، والحوكمة والإدارة الرشيدة.



وأشار إلى الدور المهم الذي لعبته وكالة التنقيب عن المياه منذ إنشائها عام 1970 من خلال المساهمة في جهود الدولة للاستفادة من المياه الجوفية وإجراء عمليات حفر استكشافية خاصة في المناطق المحرومة والصحراوية التي يصعب الوصول إليها، مما سمح لاحقا للشركات الخاصة بالوصول إلى هذه المواقع.