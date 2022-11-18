وزيرة التعليم الألمانية تدعو إلى القراءة للأطفال

دعت وزيرة التعليم الألمانية بيتينا شتارك-فاتسينجر إلى القراءة للأطفال في ضوء ضعف مهارات القراءة لدى العديد من تلاميذ المرحلة الابتدائية.

وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمناسبة يوم القراءة الذي تحتفل به ألمانيا اليوم الجمعة: "من خلال قراءتنا للأطفال، فإننا ندعم تطورهم المدرسي والشخصي ونقدم مساهمة قيمة في تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في التعليم في ألمانيا".

وكان مؤشر التعليم الألماني - وهو اختبار دوري يُجرى للتلاميذ في الفصل الدراسي الرابع - أظهر مؤخرا مشكلات متزايدة لدى التلاميذ في الرياضيات واللغة الألمانية، وتدهور واضح في مهاراتهم الحسابية واللغوية عند المقارنة بتلاميذ من نفس السن قبل عشرة أعوام. وأظهر المؤشر أن نحو خُمس التلاميذ لم يتجاوزوا الحد الأدنى من المعايير في مهارات القراءة والاستماع والحساب.

وقالت الوزيرة: "يجب أن ندرك أن هذا يتعلق بمسألة أساسية: القدرة على القراءة بطلاقة على وجه الخصوص تعد أكثر أهمية من أي مهارة أساسية أخرى في المسار التعليمي بأكمله وبالتالي في الحياة أيضا. نحن بحاجة ماسة هنا إلى عكس الاتجاه".

ويوم القراءة هو مبادرة تشارك فيها صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية ومؤسسة "ليزين" (قراءة) ومؤسسة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان". ومنذ عام 2004 تهدف المبادرة سنويا إلى إبراز أهمية القراءة.