 رئيس بولندا يحذر من سقوط مزيد من الصواريخ في بلاده جراء حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
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رئيس بولندا يحذر من سقوط مزيد من الصواريخ في بلاده جراء حرب أوكرانيا

وارسو - د ب أ
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 3:44 م | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 3:44 م

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن على البلاد أن تتوقع سقوط المزيد من الصواريخ جراء الحرب الروسية على أوكرانيا المجاورة، وذلك عقب واقعة سقوط صاروخ الأسبوع الماضي داخل الأراضي البولندية، بالقرب من الحدود الأوكرانية والذي أسفر عن مقتل شخصين.

وأضاف دودا في مدينة جيشوف، بشرق بولندا: "للأسف يجب أن نستعد تحسبا لوقوع حوادث مجددا على حدودنا نتيجة للحرب".

وقالت بولندا إنها سوف تبذل ما بوسعها للتأكد من عدم حدوث هذا، رغم أنه من المستحيل حماية البلاد من حادثة مثل سقوط صاروخ.

وتابع دودا أن الخبراء العسكريين قالوا له إن نظام الدفاع الصاروخي لديه القدرة على اعتراض مثل تلك المقذوفات فوق بولندا، حيث إن هناك ما يكفي من الوقت.


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