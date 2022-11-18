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إيران تحظر استيراد السيارات الفرنسية بدعوى سلوك غير مهني

طهران (د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 7:54 م | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 7:54 م

حظرت إيران استيراد السيارات الفرنسية حسبما ذكر موقع "دنيا الاقتصاد" الإيراني الالكتروني اليوم الجمعة، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصناعة الإيرانية.

ووفقا للتقرير، تعتبر العقوبات على شركات تصنيع السيارات مبررة بسبب "سلوك غير مهني للفرنسيين" في السنوات القليلة الماضية.

وتتمتع السيارات الفرنسية بشعبية كبيرة في إيران، وتشكل نسبة كبيرة من السيارات في شوارع البلاد.

وفي ضوء الاحتجاجات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد، تدهورت العلاقات الدبلوماسية مؤخرا بين إيران وفرنسا.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام قليلة المظاهرات بأنها ثورة، وشكك في المفاوضات متعددة الأطراف لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران لقمعها العنيف للمتظاهرين.

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