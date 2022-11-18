وزير الصحة التونسي: أمراض القلب أول سبب للوفيات في بلادنا

كشف وزير الصحة التونسي علي المرابط، أن أمراض القلب تمثل أول سبب للوفيات في بلاده، مشددا على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لبرامج الوقاية من مثل هذه الأمراض.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال افتتاح أعمال المؤتمر الوطني الثاني والأربعين للجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين بحضور رئيسة الجمعية ليليا زخامة، والعميد السابق لكلية الطب بتونس رشيد مشماش، ورئيس الجمعية الفرنسية لطب القلب كريستوف ليكليرك، ورئيس الجمعية الإفريقية لطب القلب إليجا وجولا، والعديد من الخبراء والمختصين في أمراض القلب بتونس وعدة بلدان إفريقية وأجنبية.

وأعرب الوزير عن تقديره لمجهودات الجمعية في التدريب والعلاج والوقاية من أمراض القلب، مهنئا الجمعية بمرور خمسين عاما على إنشائها.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 1000 طبيب من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية وأمريكا وأستراليا، لعرض أبرز المستجدات العلمية والطرق العلاجية في مجالات طب القلب وجراحة القلب والشرايين.