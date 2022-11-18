سلاح الجو البريطاني ينفذ أول رحلة جوية عسكرية بوقود مستدام بنسبة 100%

نفذ سلاح الجو الملكي البريطاني أول رحلة جوية عسكرية باستخدام وقود مستدام بنسبة 100% في العالم.

وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني حلقت في سماء أوكسفوردشاير بوقود طيران مستدام بنسبة 100% مما يمهد الطريق لمجموعة من الاحتمالات لمستقبل الطائرات العسكرية والمدنية.

وأشار البيان إلى أن الرحلة كانت بالاشتراك مع شركة (دي أند أس) وشركاء الصناعة إيرباص وإيرتانكر ورولز رويس، وبالوقود الذي قدمته شركة إير بي بي.

وأوضح البيان أن وقود الطيران المستدام - المصنوع من مواد أولية مستدامة قائمة على النفايات مثل زيت الطهي المستخدم - يقلل من انبعاثات الكربون في دورة الحياة في المتوسط ​​بنسبة تصل إلى 80٪ مقارنة بوقود الطائرات التقليدي ويقلل من اعتماد سلاح الجو الملكي البريطاني على سلاسل التوريد العالمية و يحسن المرونة التشغيلية.

وقالت وزيرة الدفاع البارونة أنابيل جولدي: "أجرى سلاح الجو الملكي أول رحلة نقل جوي عسكري في المملكة المتحدة باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 100% على إحدى طائرات فوييجر التشغيلية. يجب أن يكونوا فخورين بحق بهذا الإنجاز؛ إنها لحظة هامة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتطور مثير لوزارة الدفاع".

وقال رئيس الأركان الجوية المارشال مايك ويجستون: "يعد تغير المناخ تحديًا عابرًا للحدود الوطنية ويهدد قدرتنا على الصمود وأمننا وازدهارنا الجماعي. لهذا السبب حددت سلاح الجو الملكي البريطاني التحدي الطموح المتمثل في أن تصبح أول قوة جوية في العالم خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040. وستكون الطريقة التي ندير بها طائراتنا مفتاحًا لمواجهة هذا التحدي ويدرس سلاح الجو الملكي البريطاني بالفعل كيفية العمل بعيدا عن الوقود الأحفوري.