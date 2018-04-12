تشارك السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في افتتاح أعمال المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي المقرر انطلاقه غدا السبت في الأردن.

وتستمر أعمال المنتدى، الذي ينعقد تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لمدة يومين.

وتأتي مشاركة الأمانة العامة في فعاليات هذا المنتدى في إطار حرصها على توحيد الجهود العربية لزيادة حجم الاستثمار في السياحة العلاجية خاصة وأن المنطقة العربية غنية بمواردها العلاجية والسياحية التي تؤهلها لتصبح وجهة عالمية في مجال السياحة العلاجية.

كما أن هناك عدة دول بالمنطقة لديها مستشفيات معترف بها عالميا، وكذلك في إطار التفكير في وضع دليل عربي موحد للسياحة العلاجية والاستشفائية في المنطقة العربية لتعزيز التكامل وتشجيع السياحة العلاجية في المنطقة العربية، وإظهار المزايا التي تتمتع بها العديد من الدول العربية لجذب طالبي السياحة العلاجية من مختلف الدول وتشجيع الاستثمار في مجال الصحة بما يخدم القطاع الصحي العربي.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، بأنه سيتم خلال هذا المنتدى العالمي عرض جهود جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات الصحية من أجل الاستمرار في توفير وتحسين خدمات الرعاية الصحية الجيدة ووضع ومتابعة الخطط والاستراتيجيات الصحية بهدف النهوض بعدد من المشاريع الصحية الهامة لمعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه القطاعات الصحية في المنطقة العربية.

وأكدت أن هذا المنتدى العالمي يعد فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف المؤسسات الصحية العربية، وخلق شراكات تعاون جدية لتطوير قطاعات السياحة العلاجية مستقبلا، والمساهمة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والاستثمار في بناء قدرات الموارد البشرية الصحية والاستفادة من التحول الرقمي الذي يشهده العالم وانعكاس ذلك على تطوير النظم الإدارية في مختلف القطاعات الصحية في المنطقة العربية.