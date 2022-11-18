الأمين العام لمنظمة الفرنكفونية: ندرس إعادة صياغة وضع المنظمة برؤية جديدة

قالت الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو، إن الجلسات المغلقة لرؤساء الدول المشاركة في قمة الفرنكوفونية غدا السبت، ستدور حول ملف تحديد موقع المنظمة اليوم من المنظمات العالمية أو إعادة صياغة وضعها وفق رؤية وإطار جديدين على المستوى العالمي وما يتطلبه ذلك من إصلاحات داخلية.

وأضافت موشيكيوابو، في تصريحات اليوم الجمعة عقب انتهاء الجلسة الأولي من أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري للدول الأعضاء بالمنظمة، إن الملفات التي ستطرح على مستوى القمة الوزارية وقمة رؤساء الفرنكوفونية غدا سيتخللها أيضا تقرير حول العلاقة بين المواطنين والحكومات في جلسة مغلقة، موضحة أن هذا التقرير ستقوم هي بعرضه أمام رؤساء الدول الفرنكوفونية الذين منحوها الثقة لفترة 4 سنوات إضافية على رأس المنظمة .

وأشارت إلى أن الجلسة الأولى من اجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ43 شهدت مناقشة قضايا دبلوماسية وسياسية هامة، مضيفة أنه سيتم تخصيص جلسة أخرى حول وضعية اللغة الفرنسية واستخداماتها بمختلف الدول الفرنكوفونية.