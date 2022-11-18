فرنسا تسجل 33 ألفا و331 إصابة جديدة بكورونا و87 وفاة

سجلت فرنسا 33 ألفا و331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و87 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.



وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 37 مليونا و471 ألفا و8 حالات، والوفيات إلى 159 ألفا و129.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، اليوم، أيضا أنه تم إعطاء 153 مليونا و69 ألفا و144 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.



تجدر الإشارة إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.