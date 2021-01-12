الأمم المتحدة: إضراب أكثر من 70 سجينا في العاصمة الليبية

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها على مصير أكثر من سبعين سجينا مضربين عن الطعام في أحد سجون العاصمة طرابلس، داعية السلطات إلى الإفراج عن "المحتجزين دون أساس قانوني".

وقالت البعثة في بيان إنها تشعر "بقلق بالغ إزاء تقارير تتحدث عن إضراب أكثر من 70 نزيلا في سجن معيتيقة المركزي عن الطعام"، موضحة أن نزلاء السجن بدأوا إضرابهم منذ أكتوبر احتجاجا على "الاحتجاز التعسفي المطول للعديد منهم وظروف الاحتجاز وسوء المعاملة"، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية.

وقال البيان إن معاملة المضربين عن الطعام قد ساءت في الأسابيع الأخيرة في ما يبدو أنه "عمل انتقامي".

كما دعت الأمم المتحدة السلطات القضائية إلى التحقيق في هذه المعلومات و"الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون أساس قانوني"، وضمان حقوق جميع المحتجزين بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية والقوانين الوطنية.

ويقع سجن معيتيقة داخل قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، ويخضع لحراسة مشددة لأن أغلب نزلائه من رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى جانب عناصر وقادة تنظيم "داعش" الإرهابي الذين اعتقلوا في السنوات الماضية.