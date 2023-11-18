 كيشيدا: اليابان ستواصل حث الصين على رفع الحظر على استيراد الغذاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كيشيدا: اليابان ستواصل حث الصين على رفع الحظر على استيراد الغذاء

د ب أ
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 10:09 ص | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 10:09 ص

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الجمعة، إن اليابان ستواصل حث الصين على رفع الحظر الذي تفرضه على واردات المأكولات البحرية اليابانية بعد تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط، داعيا إلى حكم "هادئ" ومبني على العلم بشأن هذه القضية.

وفي مؤتمر صحفي عقد قبل اختتام زيارته لسان فرانسيسكو، قال كيشيدا إنه لم يتضح بعد متى سيتم رفع القيود على الاستيراد، وذلك بعد يوم من مطالبته الرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمتهما بإلغاء هذه القيود على الفور.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كيشيدا قوله "اتفقنا على إيجاد طريقة لحل هذه القضية من خلال المشاورات والحوار بطريقة بناءة.. أطلب من (الصين) إصدار حكم هادئ واتخاذ نهج بناء يعتمد على التحليل العلمي والحقائق".

وقال كيشيدا، الذي شارك في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي اختتمت يوم الجمعة في المدينة الأمريكية، "سأنتهز كل فرصة لمواصلة حث الصين على رفع القيود على الاستيراد".

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