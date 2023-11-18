حماس: الاحتلال نفذ عملية إخلاء قسري في مجمع الشفاء وحوله لثكنة عسكرية

قال أسامة حمدان القيادي بحركة حماس، إنّ قوات الاحتلال نفّذت عملية إخلاء قسري إزاء كل من تواجد في مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال أرغمتهم على السير على أقدامهم مسافة طويلة ومرهقة بما في ذلك للمرضى والجرحى وكبار السن في خطوة إجرامية لا مثيل لها.

وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال اختطف أجساد عدد من الشهداء ممن كانوا مصابين وجرحى، ونبش المقبرة الجماعية واستخرج عددا من الجثامين وصادرها.

ولفت إلى أنّ الإخلاء القسري وتحويله إلى ثكنة عسكرية وتدمير المباني والممتلكات هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، داعيا لفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون الدولي.

وبدأت صباح السبت، عملية الإخلاء للمرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية من مجمع الشفاء الطبي شمالي قطاع غزة، وذلك بعد أيام من حصاره واقتحامه.