حملة زهران من الفيوم: برنامجنا الانتخابي يلبي احتياجات المواطنين

قال باسم الصواف، أمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إننا نحتاج إلى التغيير، لأن جميعنا متضررون من الوضع الاقتصادي الذي ترتب على السياسات الخاطئة، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية والغلاء الذي نعاني منه جميعا سببه سياسات خاطئة وعدم ترتيب الأولويات وعدم وضع مصلحة المواطن على رأس هذه الأولويات.

وأضاف الصواف خلال المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالفيوم اليوم، أن زهران أكثر ما يهمه هو المواطن المصري، ولديه برنامجا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا هدفه الأساسي تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن هناك عدد من الاجراءات العاجلة التي سيتخذها زهران عندما يصبح رئيسًا للجمهورية هدفها الإصلاح الاقتصادي وتحسين حال المواطن.