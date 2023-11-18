محمود عطا المدير التنفيذي لشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية: الاستثمار في أسهم الاتصالات والتكنولوجيا جاذب

مضاعفات ربحية أسهم القطاع قليلة قياسا بمدى تطور حجم الأعمال والنتائج

الإدراج فى البورصة يحل أزمة التمويل أمام شركات «القطاع»



نصح محمود عطا، المدير التنفيذى لشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، بالاستثمار فى أسهم الاتصالات والتكنولوجيا المقيدة بالبورصة المصرية.

وذكر عطا القطاع يعد من أهم القطاعات التى تحقق معدلات نمو مرتفعة ومتواصلة لاسيما مع تبنى الحكومة سياسة توسعية فى التحول الرقمى والشمول المالى والذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى أن القطاع يضم نحو 7 شركات مقيدة بالبورصة المصرية وعلى رأسهم شركة المصرية الاتصالات وإى فاينانس وفورى.

وذكر عطا أن المصرية للاتصالات تعد أقوى الشركات فى البورصة المصرية من حيث حجم الأعمال، حيث حققت فى أول 9 أشهر من العام الجارى أرباحا بقيمة 9 مليارات جنيه وإيرادات هى الأعلى فى تاريخها بقيمة اقتربت من 40 مليار جنيه، بخلاف شركة إى فاينانس التى تعد أهم الشركات فى بناء أعمال البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى وكذا سهم فورى رائد المدفوعات الرقمية فى البلاد.

وشدد عطا على أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا لا يزال يتضمن فرصا استثمارية واعدة للغاية سواء داخل البورصة المصرية أو خارجها، حيث لا تزال أسعار الأسهم فى مصر تتداول عند مضاعفات ربحية قليلة قياسا بمدى تطور حجم أعمال الشركات المقيدة ونتائج أعمالها.

ودعا عطا شركات الاتصالات والتكنولوجيا للإدراج فى البورصة المصرية باعتبارها أداة تمويلية يسيرة فى ظل صعوبة حصول شركات القطاع على تمويلات بنكية، مطالبا فى الوقت ذاته بتفعيل إطلاق شركات ذات غرض الاستحواذ المعروفة بـ SPAC.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق فى نوفمبر من العام الماضى على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ، والمعروفة بـ SPAC، بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذا له.