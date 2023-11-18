كوريا الجنوبية: بوابة الخدمة المدنية الحكومية الإلكترونية تعود إلى العمل بشكل طبيعي

عادت بوابة الخدمة المدنية للحكومة الكورية الجنوبية "جافرنمنت 24" إلى العمل بشكل كامل، بعد توقفها لفترة طويلة، في أعقاب أوامر الرئيس، يون سوك يول بتشكيل فريق عمل.

وذكر المكتب الرئاسي أن الموقع يعمل بشكل طبيعي، من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت وأن جميع الخدمات الـ1327، التي تقدمها البوابة، تعمل، على الرغم من التأخيرات المحتملة، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

يأتي ذلك في أعقاب تعليمات يون أمس الجمعة من سان فرانسيسكو، حيث كان يحضر قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، بتشكيل فريق عمل مشترك، لبحث إجراءات المتابعة.

وضم فريق العمل، برئاسة يون أوه-جون، السكرتير الرئاسي للأمن السيبراني، أفرادا من وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات الوطنية ومدعين عامين ورجال شرطة وهيئة أمن الانترنت الكورية وخبراء من القطاع الخاص.

وذكر مسئول رئاسي أن الحكومة ستبذل ما بوسعها لتقليص الاضطرابات بشكل عام وستحث جميع الخبراء المتاحين على استعادة عمل البوابة بسرعة.