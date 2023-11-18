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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جنوده نقلوا أكثر من 6 آلاف لتر مياه و2300 كيلوجرام من المواد الغذائية، إلى مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في شمال قطاع غزة.

وأضاف الجيش: "تم هذا النشاط بالتوازي مع أنشطة الجيش لرصد الإرهاب وإحباطه في المستشفى"، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت.

كان الجيش الإسرائيلي ذكر أمس الجمعة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أنه سلم أكثر من أربعة آلاف لتر من مياه الشرب و1500 حصة غذائية للمستشفى.

ولم يتسن التحقق من هذا النبأ من مصدر مستقل.

وبدأت صباح السبت، عملية الإخلاء للمرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية من مجمع الشفاء الطبي شمالي قطاع غزة، وذلك بعد أيام من حصاره واقتحامه.