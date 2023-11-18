الجيزة: خفض معدل المواليد بنسبة 5%

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صرف حافز مادي للمسئولين عن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية؛ تحفيزا لهم بعد تحقيق نتائج متقدمة في ذلك الملف الحيوي، من خلال تفعيل دور العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة المحافظ لإطلاق فعاليات برنامج "أسرة"؛ لدعم وتنمية الأسر بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث إنه من المقرر بدء البرنامج في مراكز ومدن أبو النمرس والصف كمرحلة أولى للمساهمة في تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة؛ لما لها من أهمية اجتماعية وتنموية على المواطنين بتلك المراكز.

وأوضح المحافظ، أن نسب التنفيذ تخطت 100%، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق تناقص في عدد المواليد بنسبه 5% في محافظة الجيزة، لافتا إلى أن عدد المواليد في الفترة من شهر يناير إلى سبتمبر 2022 وصل لـ140 ألفا و137 مولودا بالمقارنة خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر 2023 وصل لـ133 ألفا و584 مولودا.

ويعد مشروع "أسرة"، أحد مشروعات وزارة الصحة والسكان، التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يُساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار المحافظ، إلى أنه مازلنا في احتياج إلى مزيد من العمل ووضع روشتة علاج لتلك المشكلة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات من البرنامج، والحفاظ على الاستمرارية في استخدام خدمات تنظيم الأسرة.

وأشاد المحافظ، ببرنامج "أسرة" والقائمين عليه، لما يمثله من قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومجابهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم وغيرها من السلوكيات التي تسلب الطفولة حقوقها.

وتابع أن المحافظة تسعى دائما لتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية لتكون مواتية للتنمية، لافتا إلى دعم الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، موجها بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف من المبادرة.

وثمن المحافظ، جهود مديرية الصحة بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية في مواجهة القضية السكانية والعمل على تنفيذ المستهدفات المحددة، حيث بلغ عدد الجولات الخاصة بالعيادات المتنقلة للمناطق المحرومة 462 جولة بنسبة وصلت لـ132% عن المستهدف وحوالي 84 قافلة للصحة الإنجابية و1136 زيارة للأطباء الزائرين بالوحدات الصحية التي بحاجة إلى زيادة دعم للكوادر.

وكشف المحافظ، عن تنفيذ 660 ندوة توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة وعوائدها على الأسرة وانتفاع 90 ألفا و119 سيدة بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بنسبة وصلت لـ109% من المستهدف خلال العام الجاري.