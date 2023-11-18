قيادي بفتح: الموقف الصحي في قطاع غزة وصل إلى درجة الصفر

قال القيادي بحركة فتح الدكتور محمد اسبيتة، إن الموقف الصحي في قطاع غزة وصل إلى درجة الصفر، في ظل توقف 25 مستشفى بالقطاع من إجمالي 35.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على قناة «النيل للأخبار»، مساء السبت، أن الوضع الصحي كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في ظل توقف الحضانات التي تخدم الأطفال الخدج، معقبا: «هؤلاء الأطفال ملقون على الأسرة دون أي عناية خاصة، ولم يجر منحهم التصريح بإخراجهم من القطاع إلى مصر لتلقي الرعاية اللازمة».



وأشار إلى أن هناك الآلاف من الجثث الموجودة تحت الأنقاض، ولا يوجد معدات لإزالة هذه الأنقاض عن الجثامين، مؤكدا أن الأفراد هم من يزيلون الأنقاض بأيديهم وبأدوات بدائية للغاية.



وتابع: «مستشفى الشفاء الذي عملت منه إسرائيل بأنه مقر لحماس وملجئها، دخل جيش الاحتلال ومن كذبه عندما دخل لغرفة الرنين المغنطيسي التي لا تقبل أي جزء حديدي أو صلت يدخلها، وضعوا بها السلاح وزعموا أن السلاح موجود بها، هذا السلاح هم أدخلوه في كراتين مكتوب عليها مساعدات طبية إلى المستشفى معهم»- على حد قوله.



ونوه بأنه لا علاج لا أي مريض في قطاع غزة جنوبا وشمالا، ومن يمرض مصيره الموت، مشددا على أن شاحنات المساعدات المحملة بالغذاء والدواء مكدسة في الجانب المصري عند معبر رفح ولا يسمح لها بالدخول إلا بالقدر القليل الذي لا يلبي احتياجات القطاع.





