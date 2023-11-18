 الإسكندرية.. ضبط 5 متهمين في الاتجار بمخدري الحشيش والهيروين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإسكندرية.. ضبط 5 متهمين في الاتجار بمخدري الحشيش والهيروين

عصام عامر
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 3:57 ص | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 3:58 ص

ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، القبض على خمسة أشخاص، عاطلين، لهم معلومات جنائية مُسجله؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدري «الحشيش والهيروين» بقصد الاتجار.

وتلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول إقدام خمسة أشخاص، محل إقامتهم نطاق دوائر أقسام شرطة محافظة الإسكندرية، على الاتجار بالمواد المخدرة خاصة «الحشيش والهيروين»، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، تم عمل كمين للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهم.

وبتفتيشهم، عثر بحوزتهم على مخدري الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

ووفقًا لبيان أمني، الجمعة، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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