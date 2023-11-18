سياسي إيراني مقرب لخامنئي يحذر من تدخل بلاده في حرب غزة

حذر غلام حسين حداد عادل السياسي الإيراني، اليوم السبت، في طهران من مغبة تدخل إيران في الحرب في غزة، وذلك في تصريحات لصحيفة "اعتماد".



وقال حداد عادل: "يجب أن يعلم من يرغبون في دخول إيران حرب غزة إن هذا بالضبط ما يرغب به النظام الصهيوني".



وأضاف عادل، أن الصراع سيؤدي إلى حرب مع الولايات المتحدة، وأن دولة الاحتلال ستكون "في جانب الأمان" في حرب من مثل هذا النوع.



وينظر إلى السياسي الإيراني، على أنه جزء من تجمع يضم غلاة المحافظين في إيران، مشاركا في مجلس مختص بحل النزاعات في المعترك السياسي الإيراني، ويسدي المشورة للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.



وتعتبر تصريحاته انعكاسا لتفكير خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع الشؤون الاستراتيجية وفقا للدستور الإيراني.



يذكر أن طهران أعربت مرارا عن دعمها لحركة حماس منذ هجمات السابع من أكتوبر، لكنها نفت التورط المباشر في التخطيط أو التنفيذ.



ورغم ذلك، كانت هناك دعوات في المظاهرات ومن داخل الجيش كي تدعم إيران حماس بصورة أنشط، في تماش مع السياسة المناهضة بشدة لإسرائيل منذ ثورة 1979.