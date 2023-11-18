أفاد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد 51 من مرضى مجمع الشفاء الطبي (الذي تواصل قوات الاحتلال اقتحامه) منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، مساء الجمعة، إنّ من بين الشهداء أربعة من الأطفال الخدج ومثلهم من مرضى الغسيل الكلوي و20 حالة كانت في العناية المركزة، والبقية من جرحى لم يتسنَ تقديم أي خدمة طبية لهم لانقطاع الكهرباء.

وأضاف أن قوات الاحتلال غاردت المجمع وعادت إليه أكثر من مرة منذ صباح الجمعة، لكنها لم تفارق مبنى الجراحات التخصصي (في البيدروم) منذ «وقت المغرب».

ولفت إلى أنّ قوات الاحتلال تُجري عملية تفتيش واسعة في المبنى وفي المخازن المجاورة له، وفي قسم الحروق وقسم الكلى، بجانب أماكن متفرقة من قسم الولادة ومنطقة الصيانة ومنطقة تنمية القوى البشرية.

ونوه بأن كل هذه المناطق تتواجد فيها قوات الاحتلال في الوقت الحالي، حيث تُجرى عمليات تفتيش في أكثر من اتجاه، لكنّه لم يصل إلى أي شيء مما يدعي وجوده (في إشارة إلى مزاعم وجود مركز قيادة حماس أسفل المستشفى).

وشدد على أن مجمع الشفاء مؤسسة مهنية صحية تقدم الخدمة الطبية كاملة دون شيء آخر، داعيا الاحتلال لاستيعاب ذلك، وأن تؤدي المؤسسات الدولية دورها لحماية المجمع ومستشفيات غزة في ظل العبث الذي يشهده المجمع.