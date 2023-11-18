صحة غزة: الاحتلال يدمر البنية التحتية في مجمع الشفاء الطبي

استعرض الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، جانبا من أعمال التدمير التي خلّفها جيش الاحتلال خلال اقتحامه المستمر لمجمع الشفاء الطبي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، مساء الجمعة، إنّ الاحتلال دمّر جهاز الرنين المغناطيسي وجهاز التصوير الطبقي وقسم الأشعة التشخيصية، في خسائر تصل إلى ملايين الدولارات.

وأضاف أنّ جيش الاحتلال يدمر البنية التحتية في مجمع الشفاء الطبي، مع تدمير آبار المياه وشبكة الأكسجين داخل المجمع، ما يُمثل قضاءً على فرص لإنقاذ حياة أي مريض أو جريح في المجمع.

ولفت إلى أنّ كمية المساعدات التي أدخلها الاحتلال للمجمع كانت تكفي لنحو 400 شخص علما بأن عدد الموجودن يتراوح بين سبعة وعشرة آلاف شخص بين طواقم طبية ومرضى وجرحى ونازحين.

ونوه بأن الاحتلال يريد تصوير نفسه زاعما أدائه عملا إنسانيا في المجمع، لكن هذا الأمر لا يمكن أن ينطلي على أحد.