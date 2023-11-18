حماس: الاحتلال قد يحول مجمع الشفاء مقرا لحملته العسكرية ثم يدعي تبعيته للمقاومة

قال أسامة حمدان القيادي بحركة حماس، إنّ الاحتلال نفذ عملية إخفاء قسري في مجمع الشفاء الطبي بطريقة وصفها بأنها همجية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن أي واقع يحاول الاحتلال فبركته وصناعته في المجمع سيندرج في حملة الأكاذيب المفضوحة التي دأب على تسويقها.



وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد يحول مجمع الشفاء لمقر لحملته العسكرية ومقر قيادة لقواته العاجزة عن الاستقرار على أرض غزة تحت ضربات المقاومين.



ونوه بأنّ الاحتلال قد يُصوّر هذا المقر لاحقا على أنه مقر للمقاومة في مسلسل كذب رخيص ومتواصل.



وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية والمتواطئين مع الاحتلال يتحملون مسئولية كاملة في هذه الجريمة.



وبدأت صباح السبت، عملية الإخلاء للمرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية من مجمع الشفاء الطبي شمالي قطاع غزة، وذلك بعد أيام من حصاره واقتحامه.