مطالب بتوسيع سلطات هيئة الأوراق المالية والأسواق التابعة للاتحاد الأوروبي

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اقترحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، منح المزيد من الصلاحيات لهيئة الأوراق المالية والأسواق التابعة للاتحاد الأوروبي، وتحويلها لتكون المماثل الإقليمي لنظيرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن لاجارد قولها في خطاب أمام مؤتمر يوم الجمعة، إن الإشراف على أسواق رأس المال لا يزال على المستوى الوطني إلى حد كبير.

وقالت لاجارد ، إن وكالة أوروبية ذات تفويض واسع من بينه إشراف مباشر يمكن أن يساعد في معالجة هذه المشكلة.

وأضافت أن إنشاء لجنة للأوراق المالية والبورصات ، على سبيل المثال عن طريق توسيع صلاحيات هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، يمكن أن تكون الحل.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على إقامة علاقات أوثق بين الأسواق المالية للتكتل وتسهيل عملية نشر رأس المال على المستثمرين لتمويل إصلاح اقتصاد المنطقة.