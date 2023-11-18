عثمان كاكي لاعب منتخب سيراليون عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبل 2026.

وقال عثمان في تصريحات تلفزيونية: "لدينا طموح كبير ونستعد بشكل جيد، الجميع يعمل بجد من كافة اللاعبين، نحن مستعدون لمواجهة منتخب مصر، خاصة أنه يمتلك مجموعة من اللاعبين الشباب المميزين، ونحن نعلم مدى أهمية هذه المباراة، ونتمنى أن نظهر بشكل مميز في اللقاء".

نحن نعلم قوة محمد صلاح، هو يمكنه أن يقود مصر للفوز هو لاعب كبير وله أهمية كبيرة داخل القارة بشكل عام، ونعمل على الحد من خطورته، بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه".

وعن خوض سيراليون مبارياته خارج الأرض بسبب عدم صلاحية الملاعب لاستضافة المباريات قال: "لا أعتقد خوض المباريات خارج سيراليون لم يكن سلبيًا بشكل كبير، نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز سواء داخل ملعبنا أو خارجه".

ويواجه منتخب مصر، منتخب سيراليون غدًا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء الأحد، في ليبيريا لعدم صلاحية ملاعب سيراليون لاستضافة مباريات على أرضها حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.