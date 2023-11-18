أحمد السيد أستاذ الاقتصاد والتمويل: اتجاه المستثمرين لتأسيس شركات خارج مصر «الخطر الحقيقي»

عدم وجود آليات لفض منازعات شركات التكنولوجيا وتقييمها ساهم فى تفشى ظاهرة «أوف شور»

أطالب بتأسيس مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا فقط… وتأسيس صندوق حكومى لدعم الشركات الناشئة



طالب أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا فقط، تضمن قواعد وقوانين مختلفة عن بقية القطاعات، بما يسهل عملية إنشاء الشركات والقضاء على ظاهرة اتجاه المستثمرين لتأسيس شركات خارج مصر بما يعرف بـ«أوف شور».

أوضح السيد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواجه تحديات عديدة تعرقل تحقيقه معدلات نمو قياسية لاسيما الشركات الناشئة، موضحا أن بيئة الأعمال لشركات التكنولوجيا تتطلب تشريعات وقواعد وآليات تختلف عن مثيلتها من القطاعات التقليدية، وغالبية الشركات الناشئة تعانى بشكل كبير من مناخ الأعمال الذى لا يوفر آليات تتوافق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين، ورخص التأسيس، وآليات فض المنازعات، والتقييمات؛ مما دفع تلك الشركات إلى تأسيس شركات «أوف شور» فى الخارج؛ لكى تتمكن من العمل بشكل أسرع وأفضل، وهو خطر يجب العمل على تلافى حدوثه.

ويطلق اسم «أوف شور» على الشركات التى تمارس عملها فى بلد مختلف عن البلد التى تأسست به، بسبب انخفاض الضرائب ووجود مميزات استثمارية وضريبية.

وشدد السيد على ضرورة التركيز على خلق مناخ يساعد شركات التكنولوجيا على خلق كيانات عملاقة فى ظل موقع مصر الجغرافى المميز، ووجود خبراء فى المجال بتكلفة أقل من نظرائهم فى الخارج، وهى أمور إيجابية يجب العمل على استغلالها لجذب رءوس الأموال الأجنبية للقطاع.

وأكد السيد على أن التمويل يعد أبرز تحدٍ يواجه شركات التكنولوجيا خاصة الناشئة خلال الفترة المقبلة، «تؤدى أسعار الفائدة المرتفعة حول العالم إلى جفاف مصادر التمويل السخى الذى كانت تحظى به شركات التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة، وعلى المستوى المحلى ما زالت أدوات وآليات التمويل المتاحة لشركات التكنولوجيا محدودة بشكل كبير»، وفقا لما قال.

وتابع أستاذ الاقتصاد والتمويل «القطاع المصرفى ما زال يبحث عن أصول ملموسة ومخزونة، لذا لا يتجه للاستثمار فى شركات التكنولوجيا أو الشركات الناشئة عموما إلا فى أضيق الحدود»، مضيفا «هناك معاناة كبيرة أيضا أضيفت لشركات التكنولوجيا تتمثل فى القدرة على النفاذ إلى العملة الأجنبية فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وهو ما يتسبب فى إعاقة عمليات التشغيل خاصة عمليات شراء رخص البرمجيات وخدمات الحوسبة السحابية، والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعى، وهو ما يحد من قدرة الكثير من شركات التكنولوجيا على الوفاء بالتزاماتها والاستمرار فى العمل بالكفاءة المطلوبة».

وطالب السيد بتطوير أدوات مالية مصرفية وغير مصرفية تساعد فى توفير تمويلات تتناسب مع طبيعة شركات التكنولوجيا والناشئة منها والتى قد لا تمتلك أصولا أو ضمانات، مقترحا إطلاق الحكومة استراتيجية لتطوير القطاع وإنشاء صندوق رأس مال مخاطر واستثمار مباشر بقيمة 30 مليار جنيه، على أن يتولى إدارته شركات متخصصة لضمان المرونة والسرعة فى التنفيذ.

وأضاف «يجب أن يخصص نحو 40% من رأسمال الصندوق للشركات خارج القاهرة الإسكندرية، مما يساهم فى توفير فرص تمويلية للشركات ويشجع بقية المؤسسات المالية للدخول فى هذا القطاع الهام والحيوى».

ولفت السيد إلى أن نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لا تزال تدور حول 5% بينما فى دول أخرى مثل كوريا الجنوبية تصل نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى أكثر من 13% وهو ما يعنى أن هناك فرصا كبيرة أمام الاقتصاد المصرى للاستفادة من قطاع التكنولوجيا بشرط أن تكون هناك استراتيجية قومية واضحة ومعلنة لتحقيق ذلك الهدف وزيادة مساهمته فى الاقتصاد إلى 8ــ10%.