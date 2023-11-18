أحمد حلمي يبكي على غزة: كلنا بنموت أحياء كل يوم

أثارت كلمات إحدى المشاهدات من جمهور برنامج «sold out» مع الإعلامي محمود سعد؛ بكاء ضيف الحلقة الفنان أحمد حلمي.



وعبرت عن سعادتها بانطلاق الموسم الثاني من البرنامج على الرغم من مشاعر الألم التي ترافق الجميع جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأشقاء بقطاع غزة، قائلة: «بنقدر مشاعركم وحرصكم على الظهور ومواجهة الجمهور، ومحاولتكم إسعاد الناس رغم الظروف الصعبة».



ولم يستطع حلمي خلال المقابلة التي أذيعت عبر شاشة «CBC» مساء الجمعة، مغالبة دموعه ليبقي صامتا محاولا التماسك، ثم يرد قائلا،: «أنا حضرت النهاردة علشان أخذ منكم طاقة، وأحاول أمنحكم طاقة، لأننا كلنا بنموت أحياء كل يوم؛ بسبب ما نشاهده في غزة، ربنا ينصر فلسطين وأهلنا في غزة».



وتابع: «جائز نتسند ببعض ونقف جنب بعض، لأننا لازم نكمل ونكون أحسن»، رافضا في الوقت ذاته وصف دموعه بالضعف بل تعبيرا عن المشاعر الإنسانية، قائلا: «يارب ما نفقد إنسانيتنا أو دموعنا عندما تكون على شيء مأساوي خارج أيدينا».



ومن جهته، علق الإعلامي محمود سعد، «كلنا حزن لكن عمرنا ما بنخاف، لازم نقاوم والحياة تستمر»، موضحا أن القضية الفلسطينية عميقة وتتطلب من الشباب مخاطبة الغرب بكل لغات العالم؛ من أجل نقل الصورة الحقيقية للوضع في الأراضي المحتلة ومعاناة الشعب الفلسطيني، لا سيما أن الكثير يجهل حيثيات القضية الفلسطينية.