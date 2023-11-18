علق الفنان أحمد العوضي، على صورته مع عامل النظافة بطل واقعة الطرد من أحد المطاعم الشهيرة بسبب ملابسه، وذلك بعد دعوته الأخير إلى تناول الطعام إلى جانبه في أحد المطاعم والتقاطه الصور التذكارية في حضور وسائل إعلام .

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، وعُرضت مساء الجمعة: «أنا اتعاملت مع الموقف أن شخص اتهان على الملأ وصعب عليّ؛ فحبيت ارجع كرامته على الملأ، أما ما حدث بعد ذلك ليس موضوعي».

وأضاف: «أنا اتعودت أن اللي يتعرض للضرب في الشارع حقه لازم يرجع في الشارع وليس في البيت»، نافيا شعوره بالندم إزاء ما يُقال عن أن الأخير استغل «التريند» من أجل الشهرة.

وتابع: «عمري ما ندمت على شيء عملته، لأني بفكر كويس قبل كل كلام وقرار».

على صعيد آخر، قال إن شخصية الخديوي في مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي عرض في دراما رمضان 2021، وشاركته البطولة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أقرب الأدوار إلى قلبه، مضيفا أن فيلم «أبو شنب» عام 2016؛ أكثر أعمال زوجته التي نالت إعجابه.

وتحدث عن جوانب من حياته الأسرية، قائلا إنه فقد والدته وهو طفل بعمر العاشرة، موضحا أن والده استطاع أن يؤدي الدورين على أكمل وجه رغم مشاعر الافتقاد، معقبا: «ممكن مشاهدي في المسلسل أعوض بها نقصي، واتعاملت مع الفنانة سهير المرشدي إنها أمي».

وأوضح أن نشأته وحياته قبل الشهرة لم تكن بالقاسية أو السعيدة، قائلا: «عشت حياة عادية، مفيش حاجة اتحرمت منها، وفي نفس الوقت مش كل اللي اتمنيته حصلت عليه، عدم وجود الأم كانت المشكلة الوحيدة، لكن أي موقف بتعرض له لازم احكي له أول واحد، الأب هو السند في الحياة مهما كبر في العمر وأنت كبرت».