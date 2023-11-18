قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنّ فرص نجاح (الرئيس) في الانتخابات الرئاسية المقبلة كبيرة لما لديه من خبرة وتجربة ومقومات وشعبية عريضة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كل يوم»، الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «on»، مساء الجمعة، أنّ الحملة لا تبحث فقط عن فرص النجاح لكن هناك حرصا على إخراج مشهد حضاري يليق بمصر من خلال زخم سياسي.

وأكّد أن الحياة السياسية في مصر تتطور وتتحسن كلما تقدمت الدولة إلى الأمام، موضحا أنّ الدولة مُقبلة على مزيد من الانفتاح السياسي.



ولفت إلى أن مرشح الحملة (الرئيس السيسي) أصدر توجيها واضحا لهم بتخفيض الدعاية الانتخابية إلى حدودها الدنيا، ودعوة كل المؤيدين لتوجيه التبرعات لحساب مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة مؤسسة حياة كريمة لدعم الأشقاء في فلسطين.

وتابع: "هذا هو توجهنا، وهذا ما ألزمنا به أنفسنا، وبالفعل نفذنا ذلك"، موضحا أن الفعاليات التي ستنظمها الحملة باسمها وعلى نفقتها ستكون قليلة جدا.

واستدل على ذلك بأن المؤتمر الصحفي "الثاني" الذي نظّمته الحملة، وكشفت خلاله عن هذا التوجيه، عُقد في المقر وليس في دار مناسبات أو في فندق؛ وذلك التزاما بهذا التوجيه.

