سالم القابضة تفتتح أول متجر لكارفور بمدينة بنها داخل مول نايل ڤيو

أعلنت مجموعة السالم القابضة للتطوير العقارى، عن افتتاح أول كارفور بمدينة بنها، عاصمة القليوبية داخل مشروعها «نايل ڤيو مول»، والذى حقق أعلى مبيعات خلال شهر أكتوبر مقارنة بشبكة فروع كارفور فى مصر.

وأوضحت المجموعة فى بيان لها، أنه قد تم تنفيذ مشروع «نايل ڤيو مول» على مساحة بنائية 40 ألف متر مربع، ويعد أكبر مول تجارى فى الدلتا داخل كمبوند «نايل ڤيو» مقام على مساحة بنائية 150 ألف متر مربع، وهى عبارة عن مول تجارى، وتشمل أيضًا 7 أبراج سكنية بخدمات الفندقية، ويصل عدد العاملين بالمول إلى 300 موظف.

ويعد كمبوند «نايل ڤيو» الأكبر من نوعه فى الدلتا ويقدم الكمبوند خدمات متكاملة للسكان منها نادٍ صحى واجتماعى، وممشى رياضى، ومساحات خضراء، ومقهى خارجى بالإضافة إلى الخدمات الفندقية، وأكبر مستشفى خاص تضم 150 سريرًا بها جميع التخصصات، وقد تم إنشاؤها على أحدث المعايير الطبية الدولية.

ومن الجدير بالذكر أنه تم بيع جميع مراحل المشروع عدا مرحلة أخيرة سيتم طرحها قريبا. وقد تم اختيار موقع المشروع بمكان مميز على كورنيش النيل وسط مدينة بنها عاصمة القليوبية التى أصبحت محط أنظار المستثمرين وذلك لكثرة الفرص الاستثمارية بها لموقعها الفريد المتميز.

يذكر أن مجموعة السالم، تأسست عام 1980 وتمتلك محفظة كبيرة من الاستثمارات والمشروعات بعدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وبريطانيا والإمارات المتحدة العربية وقبرص والمملكة العربية السعودية ومصر.