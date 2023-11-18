قال الفنان أحمد العوضي، إنه شارك مع زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز في عملين وهما مسلسلا«اللي ملوش كبير» و«ضرب نار»، كاشفا أنهما قررا الانفصال فنيًا لبعض الوقت.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، عبر قناة «القاهرة والناس»، أنهم اتخذا قرار الانفصال الفني لكي يعطيان لنفسيهما فرصة للمشاركة في الأفلام التي يريدان أداءها، مؤكدًا أنهما في رمضان المقبل لن يشاركا في عمل درامي واحد، وسيكون لكل منهما المسلسل الخاص به.

وأوضح أنه سيشارك في رمضان المقبل 2024 من خلال مسلسل «حق عرب».

من ناحية أخرى، أكد العوضي، عدم وجود خلاف بينه وبين المنتج محمد السبكي بسبب عدم دفع أجره، نافيا رفض المنتج دفع أجره في فيلم «هروب اضطراري».

وأوضح أن سبب عدم حصوله على أجر من هذا الفيلم جاء نتيجة تحطيم سيارة كان يقودها خلال تصويره مشهد أكشن، ودخل بها في «الونش».

ولفت إلى أنه بعد هذه الحادثة أكمل تصوير الفيلم معه، موضحًا أنه ليس هناك خلاف له مع المنتج محمد السبكي، منوهًا بأن أجره في فيلم هروب اضطراري 10 آلاف جنيه.

وأكد العوضي، أنه حال خوضه تجربة الإنتاج سيتحمس أن ينتج للنجم كريم عبدالعزيز، موضحًا أن الأخير نجم كبير ويحقق أعلى إيرادات في السينما المصرية.

واختار العوضي عددا من الأفلام التي كان بالإمكان ترشيحها لحصد جائزة الأوسكار، وهي أفلام تيتو، والجزيرة 1، والفيل الأزرق، وكيرة والجن.