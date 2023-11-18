رئيس شركة الأمل: 700 سيارة شهريا ينتجها مصنع «BYD» الصينية في مصر

عمرو سليمان: ارتفاع الأسعار تسبب في انخفاض مستوى المبيعات

قال عمرو سليمان، رئيس شركة الأمل المُجمّعة لسيارات «BYD» الصينية فى مصر، إن الإنتاج المحلى لمصنعه وصل خلال الفترة الحالية إلى نحو 700 سيارة شهريًا مقابل 1000 سيارة شهريا قبل أزمة وقف الاستيراد التى عانت منها السوق خلال آخر عامين.

وأضاف سليمان لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن المكون المحلى لسيارة BYD المصنعة فى مصر وصل إلى 45% ويتم استيراد 55% من الخارج.

وفى يوليو الماضى، كان رئيس الشركة قد صرح أن مصنع BYD فى مصر قد يتوقف عن الإنتاج مؤقتا بسبب عدم توافر مكونات الإنتاج لصعوبة تدبير العملة الصعبة لفتح اعتمادات مستندية من جهة البنوك.

لكن فى المقابل أكد رئيس شركة الأمل، أن الفترة الحالية تشهد استقرارا نسبيا فى استيراد مكونات الإنتاج، مضيفا: «موجود ومفيش مشاكل زى الأول»، على حد تعبيره.

وعلى مستوى المبيعات، أوضح سليمان أن هناك تراجعا ملحوظا نتيجة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى العملة الأجنبية والتى أثرت علينا بشكل كبير، ما أدى ذلك إلى تباطؤ حركة البيع.

ولفت إلى أن المصنع لا يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، لكنه يعمل حاليا فى حدود المتاح، مرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات مع انخفاض مشتريات المواطنين.

تم تأسيس شركة الأمل المُجمعة لسيارات «BYD» الصينية فى مصر عام 2004، وتمتلك مصنعا بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بغرض تصنيع وتجميع طرازات مختلفة من السيارات للعلامة التجارية «لادا»، و«بى واى دى»، و«كينج لونج».

وتعتبر سيارات بى واى دى F3 من أشهر علامات السيارات الصينية التى تجمع محليا فى مصر، وتنتمى لفئة السيارات السيدان.

بلغ سعر بيع الفئة الأولى من سيارات بى واى دى F3 موديل 2024 نحو 500 ألف جنيه، خلال شهر نوفمبر، بينما سجلت الفئة الثانية 600 ألف جنيه.

ويعتمد طراز F3 موديل 2024 على محرك رباعى الأسطوانات، تبلغ سعته 1500 سى سى، يستطيع توليد قوة 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، ويتصل بناقل حركة يدوى خماسى السرعات، وسداسى السرعات لاختيار ناقل الحركة الأوتوماتيك.

وزودت موديل 2024 من طراز F3 بمجموعة من وسائل الأمان؛ شملت وسائد هوائية للسائق، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكترونى للفرامل EBD، نظام إيموبليزر إلكترونى للحماية من السرقة، وتقف على جنوط رياضية قياس 15 بوصة، وتكييف هواء، باور ستيرنيج، مع عجلة قيادة قابلة للتعديل.

بالإضافة إلى مجموعة من الكماليات الأخرى منها مرايات جانبية كهربائية، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامى مظلل، وزجاج أمامى وخلفى كهربائى.