ميليتاو وفينيسيوس يمثلان أمام محكمة إسبانية

سيدلي مدافع ريال مدريد، إيدير ميليتاو، بشهادته الثلاثاء المقبل أمام محكمة التحقيق رقم 10 في فالنسيا - عبر الفيديو من مدريد - كضحية، وكذلك زميله فينيسيوس جونيور، بسبب الإهانات العنصرية المزعومة التي تلقاها في مايو الماضي، في ملعب ميستايا.

ويأتي ذلك استجابة للطلب، الذي قدمه الممثل القانوني لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا)، لتوسيع نطاق التحقيق ليشمل التعبيرات المهينة المزعومة ذات الطبيعة العنصرية، التي ربما يكون تعرض لها ميليتاو.

وكانت المحكمة رقم 10 في فالنسيا، قد فتحت تحقيقا في الإهانات العنصرية التي أفاد فينيسيوس بأنه تلقاها، خلال مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني.

كما استدعت 3 مشجعين شباب من فالنسيا، تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، للتحقيق، قبل أن توجه لهم اتهامات بارتكاب جريمة كراهية، الأمر الذي دفع النادي الإسباني لمنعهم من دخول ملعبه مدى الحياة.

وقدمت رابطة الدوري الإسباني للقاضي رسالة، في يوليو الماضي، توضح فيها بالتفصيل الإهانات التي تعرض لها المدافع البرازيلي.

وطالبت الرابطة بإجراء قانوني لصالحه، باعتباره ضحية، وهو الأمر الذي سيبدأ نظره في جلسة الاستماع، المقررة الثلاثاء المقبل.