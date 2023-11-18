جيش الاحتلال يعلن مقتل 6 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين بجراح خطرة في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن مقتل 6 ضباط وجنود، وإصابة 7 آخرين بجراح خطرة في غزة، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

يأتي ذلك، فيما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، عن تدمير 17 آلية إسرائيلية في محاور التوغل كافة بقطاع غزة.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت: «منذ صباح اليوم تمكن مجاهدونا من إيقاع قوة لجنود الاحتلال قتلى وجرحى بعد استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد، وتدمير 17 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في محاور التوغل كافة في قطاع غزة».

وأمس الجمعة، قال أبو عبيدة المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إن مقاتلي «القسام» تمكنوا من تدمير وإعطاب 62 آلية عسكرية إسرائيلية، خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأضاف المتحدث، في كلمة صوتية، أن مقاتلي «القسام» تمكنوا «قبل 3 أيام من قتل ما لا يقل عن 9 جنود إسرائيليين في عمليتين منفصلتين».

وتابع أن عناصر من «كتائب القسام» دمروا أمس، شقة سكنية تتحصن بها قوات إسرائيلية خاصة في بيت حانون بقطاع غزة، ما أدى لمقتل وإصابة جميع من تحصن فيها.

وسخر أبو عبيدة مما يقوم به الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي، قائلاً إن «إسرائيل تبحث هناك عن سراب مما يدل على عجزها».

وأضاف، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء العالم العربي، أن ما يبحث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستشفى الشفاء «مثير للسخرية».

ووجه حديثه للإسرائيليين بقوله: «قيادتكم يبدو أنها قررت أن تجعل مصير أسراكم الفقد والضياع كرون آراد، أو القـتل كنخشون فاكسمان، أو النسيان والإهمال كشاؤول آرون وهدار غولدن».