ضبط 8 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقة أموال مواطن بالإسكندرية

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على 8 أشخاص، لـ6 منهم معلومات جنائية مُسجلة، مقيمين في نطاق محافظة الإسكندرية؛ لاتهامهم بانتحال صفة ضباط مباحث والاستيلاء على أموال المواطنين.

وتلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بتلقي قسم شرطة أول العامرية بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم في محافظة الشرقية، يفيد أنه وحال استبداله مبلغا ماليا بالجنيه المصري لعملة أجنبية من خلال أحد الوسطاء داخل شقة سكنية، فوجئ بدلوف بعض الأشخاص للشقة مُنتحلين شخصية رجال الشرطة، واصطحبوه، والمبلغ المالي، واستقلوا سيارة أجرة «ميكروباص» وجرى إنزاله على أحد الطرق ولاذوا بالهرب بالمبلغ المالي.

وبتقنين الإجراءات، وتتبع خطوات المتهمين، ألقي القبض عليهم «من بينهم الوسيط»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن جزء من متحصلات الواقعة والسيارتين المستخدمتين في الحادث، مشيرين لإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

ووفقًا لمصدر أمني، الجمعة، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.