 مجهولون يرشون صليبين معقوفين على مبنى يقيم فيه طالبو لجوء بألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجهولون يرشون صليبين معقوفين على مبنى يقيم فيه طالبو لجوء بألمانيا

براونسبدرا - د ب أ
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 9:07 م | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 9:07 م

رش مجهولون صليبين معقوفين على مبنى سكني من عدة وحدات يقيم فيه طالبو لجوء في مدينة براونسبدرا بولاية سكسونيا-آنهالت شرقي ألمانيا.

وقالت الشرطة في مدينة هاله اليوم السبت إنه تم رشق نافذة غرفة معيشة في المبنى بحجر واحد على الأقل ليلة الجمعة/السبت الماضية الأمر الذي تسبب في حدوث أضرار للنافذة.

وأضافت الشرطة أن سكان المنزل استيقظوا على صوت الضوضاء بعد الساعة الواحدة صباحا بقليل.

وذكرت الشرطة أن السكان قالوا إنهم شاهدوا شخصين يغادران المنطقة على متن دراجتين ناريتين.

وقامت الشرطة بتحريز البصمات والتحقيق في الواقعة.


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