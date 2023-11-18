سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، يوم الجمعة، باندلاع قتال عنيف على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو قرب مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا بعد التقدم الذي أحرزته القوات الأوكرانية.

وأضافت الهيئة، أن مهمة القوات التي تعبر النهر هي إجراء مناورات خداعية وغارات وعمليات استطلاع.

وتستهدف القوات الأوكرانية دفع القوات الروسية إلى الخلف قدر الإمكان بعيدا عن ضفاف نهر دنيبرو لوقف الهجمات الروسية المستمرة على السكان المدنيين عبر النهر.

وقال الجيش الأوكراني في منشور على تطبيق تليجرام: «كلما ابتعدت المدفعية الروسية عن خيرسون، كان ذلك أفضل».

وفي وقت سابق، ذكرت مشاة البحرية الأوكرانية أنها أقامت عدة رؤوس لجسور على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، الذي كانت القوات الروسية تسيطر عليه سابقا.

وأبلغ المراقبون العسكريون الروس عن تقدم أوكراني في الروافد السفلى لنهر دنيبرو منذ أسابيع.

في غضون ذلك، تحتجز روسيا حاليا أكثر من 3500 جندي أوكراني كأسرى حرب، وفقا لما ذكرته وزارة إعادة دمج الأراضى المحتلة الأوكرانية يوم الجمعة.

وبصورة إجمالية تم التأكد من أن أكثر من 4300 أوكراني من أسرى الحرب يجرى احتجازهم فى روسيا، بما في ذلك أكثر من 760 مدنيا. ويتلقى أقاربهم الدعم المالي من الدولة الأوكرانية.

من جانبها، قالت موسكو إن أكثر من 500 جندي روسي محتجزون كأسرى حرب في أوكرانيا.

وترددت أنباء في أوائل نوفمبر الجارى عن أن كييف تجهز سجنا ثانيا لأسرى الحرب الروس في الجزء الغربي من البلاد.

ويتسع المرفقان معا لحوالي 900 سجين، وفقًا للتقديرات.

وقال المفوض الأوكراني لحقوق الإنسان دمترو لوبينيز، إن موسكو سلمت كييف نحو 2600 سجين حرب ومدني خلال فترة الحرب. ولم يتضح عدد أسرى الحرب الذين تسلمتهم موسكو في المقابل.