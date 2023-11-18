رسالة مجهولة تكشف عن انقسام إدارة بايدن حول الحرب على غزة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن أكثر من 500 مسئول أمريكي أرسلوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن ينتقدون فيها سياسته في الحرب الإسرائيلية على غزة، ويدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وتعكس هذه الرسالة، عن الانقسام بين بايدن والعديد من داخل إدارته بشأن دعمه لإسرائيل، بحسب "نيويورك تايمز".

وتعكس الرسالة، التي نشرتها صحيفة" نيويورك تايمز"، المعارضة التي يواجهها بايدن من العديد من التقدميين - حتى بعض الذين يعملون معه - بسبب دعمه الثابت لإسرائيل في الوقت الذي تكثف فيه الغارات الجوية على غزة بأعقاب هجوم يوم 7 أكتوبر على المستوطنات الإسرائيلية.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة التايمز، أن الموقعين الذين يمثلون 40 وكالة حكومية ومن بينهم سياسيون وموظفون ما زالوا مجهولين، مشيرة إلى مخاوف من فقدان وظائفهم وسلامتهم الشخصية.

وجاء في الرسالة، إننا ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطلاق النار، والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي من خلال ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المحتجزين تعسفيا، واستعادة خدمات المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، ومرور المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة.

وكان العديد من أعضاء، قد دعوا إلى وقف إطلاق النار وسط العدد المتزايد من الشهداء في غزة، وتأتي الرسالة في أعقاب مذكرات معارضة أخرى من موظفي وزارة الخارجية ورسالة موقعة من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وترتبط الرسالة، باستطلاع للرأي أجراه مركز الأبحاث اليساري بيانات من أجل التقدم، والذي أظهر أن 80% من الديمقراطيين و57% من الناخبين المستقلين و56% من الجمهوريين يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.