أردوغان يطلب مساعدة ألمانيا فى إقناع إسرائيل لمبادلة الرهائن الذين تحتجزهم حماس

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا إلى المساعدة في إقناع إسرائيل بإطلاق سراح من يسميهم "رهائن" تحتجزهم، قبل أن تتمكن أنقرة من مواصلة التفاوض على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وقال أردوغان في اجتماع مع الطلاب في اسطنبول: "تحتجز إسرائيل ما يقرب من 10 آلاف رهينة في الوقت الحالي. تعالوا، أنتم كألمانيا لتتخذون خطوة نحو إطلاق سراحهم، وسنبذل جهدًا للإفراج عن أولئك الذين تحتجزهم حماس".

ويقول أردوغان إنه ناقش مسألة "الرهائن الذين تحتجزهم إسرائيل" مع السلطات الألمانية خلال زيارته لبرلين. لكنه أضاف أن الجانب الألماني "لا يستطيع أن يقول نعم" لعرضه حتى الآن. ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل عن طبيعة المناقشة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الرئيس التركي يشير إلى سجناء فلسطينيين أو أي جماعة أخرى في إسرائيل.